موسكو: إسقاط 66 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومة الدفاع الجوي دمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار، واثنتين فوق شبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير واعتراض 66 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق إقليم كراسنودار، كما تم تدمير طائرتين بدون طيار أخريين فوق شبه جزيرة القرم"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.