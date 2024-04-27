هجوم بطائرات مسيّرة.. تضرر مصفاة نفط روسية

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أعلنت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية اليوم السبت ان مصفاة سلافيانسك لتكرير النفط تعرضت لأضرار في هجوم بطائرات ‬مسيرة أوكرانية، فيما أفادت "سكاي نيوز عربية" بتضرر 4 محطات للطاقة الحرارية في أوكرانيا بهجوم شنته القوات الروسية.وقال رومان سينياجوفسكي، رئيس منطقة سلافيانسك الإدارية، عبر تطبيق تلغرام إن 9 هجمات في المجمل استهدفت صهاريج التخزين وعمود التقطير.وأفادت خدمات الطوارئ المحلية بأن حريقا اندلع في منطقة صغيرة بالمصفاة وتم إخماده في وقت لاحق.وقال سينياجوفسكي "لم تتضرر صهاريج التخزين بسبب نظام الحماية المنسق. وتضرر عمود التقطير. وتم إخماد الحريق من خلال الجهود المشتركة للأجهزة المسؤولة".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم السبت، أن منظومة الدفاع الجوي دمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار، واثنتين فوق شبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير واعتراض 66 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق إقليم كراسنودار، كما تم تدمير طائرتين بدون طيار أخريين فوق شبه جزيرة القرم"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.قصف على منشآت طاقة أوكرانيةمن ناحية ثانية، تضررت 4 محطات للطاقة الحرارية في أوكرانيا جراء هجوم شنته القوات الروسية.وكان وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو قال في وقت سابق إن روسيا هاجمت منشآت طاقة أوكرانية في 3 مناطق، اليوم السبت، مما أسفر عن تدمير معدات وإصابة عامل واحد على الأقل. (سكاي نيوز)