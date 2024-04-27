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عربي-دولي
وزير الخارجية الأردني يؤكد: لن نكون ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
27-04-2024
|
04:19
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، أن بلاده لن تكون ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل، وعبّر عن استعداد بلاده لإيصال 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة.
وقال الوزير الأردني إن الحرب على غزة "حرب انتقامية" على الشعب الفلسطيني وعلى أهل القطاع، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأردني يقول إنه لا أفق حقيقيا حتى اللحظة لنهاية الحرب على غزة.
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وقال الصفدي، في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الذي يعقده التحالف التقدمي والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي العربي، بعنوان: "فهم الأزمة الفلسطينية ورسم مسارات السلام"، إن الكارثة الإنسانية في القطاع تتفاقم دون حلول واضحة.
وأضاف أيمن الصفدي أن "المواقف الدولية جميعها تغيرت، الجميع يدرك الآن عبثية الحرب على غزة".
وأردف قائلا أن العدوان على قطاع غزة لا يخدم أحدا بل يؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة.
وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية في محاصرة حق العبادة في القدس تستهدف المسيحيين والمسلمين.
وعلى صعيد الهجمات الأخيرة بين تل أبيب وطهران، قال الصفدي "لن نقبل أبداً أن يكون الأردن ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل". (سكاي نيوز)
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