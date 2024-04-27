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عربي-دولي

لماذا يقطع الجيش الأوكراني أيدي الأميركيين من أصل افريقي بعد مقتلهم؟

Lebanon 24
27-04-2024 | 05:23
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قال قناص روسي من نوفايا كاخوفكا، في مقاطعة خيرسون، إن الجيش الأوكراني يقطع أيدي الأميركيين من أصل أفريقي الذين قتلوا على الجبهة.
وقال القناص: "الشيء الآخر المثير للاهتمام هو أنه إذا قتل أميركي أو أي أجنبي، تقوم القوات الأوكرانية بتشويه وجهه، وتقطع يداه، حتى لا يعرف من هو هذا الشخص على الإطلاق. لقد عثر على جثث لأشخاص أميركيين من أصل أفريقي بأيدٍ مقطوعة ووجه مشوه، حتى لا يكون هناك أي دليل على تورط أميركا أو أي دولة أخرى".
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وبحسب المقاتل، فإن معظم المرتزقة هم من بولندا والولايات المتحدة. وفي الغالب تكون هجومية وقناصة. وأشار إلى أنها تتميز بمعدات باهظة الثمن وأسلحة غربية وأسلوب حربي خاص. على وجه الخصوص، إن القناصة يعملون فقط من على بعد مسافات طويلة، دون الانخراط في قتال قريب. (ٍسبوتنيك)
 
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