كيف يُواجه "المركزي" الروسي التضخم؟

أشار البنك المركزي الروسي إلى أن التحكم بسعر الفائدة يعد من الأدوات الفعالة لمواجهة التضخم، مؤكدا رفضه تحديد سعر صرف العملة واستخدام "الأموال الرخيصة".



وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع مجلس إدارة البنك لمناقشة السياسة النقدية، إن التضخم هو نتيجة لحدوث خلل بين العرض والطلب، لذلك فإن استخدام سعر صرف العملة كأداة لكبح التضخم خطوة غير صحيحة. (روسيا اليوم)

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