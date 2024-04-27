كم بلغ عدد شهداء غزة حتى الآن منذ بدء الحرب؟

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وأفاد بيان للوزارة بأنه "خلال 24 ساعة حتى صباح السبت، وصل 32 شهيداً و69 إصابة إلى المستشفيات"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع الى "77437 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي"، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق إن القوات الإسرائيلية قصفت، فجر اليوم السبت، منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.ونقلت "وفا" عن مصادر فلسطينية محلية قولها إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلاً مأهولاً في حي السلطان في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما استشهد 4 أخرون وأصيب نحو 30، في قصف قوات الاحتلال لمنزل في المخيم ذاته.وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية كثفت من قصفها على منطقة المغراقة وسط القطاع، بحسب "وفا".