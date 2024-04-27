بدت بغاية السعادة في آخر فيديو لها.. أين كانت "أم فهد" قبل ساعات من مقتلها؟

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قبل ساعات قليلة من مقتلها برصاص مجهول داخل سيارتها في العاصمة العراقية بغداد، وثق مقطع فيديو آخر ظهور للبلوغر العراقية الشهيرة "أم فهد" في حسابها على "سناب شات".وظهرت "المهرة أم فهد" وهو اسمها في حسابها على تطبيق "سناب شات"، وهي تجلس في صالون تجميل تستعرض تصفيف شعرها على وقع أغانٍ عراقية، وتتفاعل مع الأغنية وتضحك وتبدو سعيدة لتكون آخر ابتسامة لها في الحياة قبل الرحيل.أتت هذه "السنابات" الأخيرة قبل ساعات معدودة من تداول مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مروعا وثقته كاميرا مراقبة في أحد شوارع بغداد، ظهر فيه مسلح على دراجة نارية، ترجل واختبأ خلف سور، قبل أن يهم متوجهاً نحو سيارة، حيث فتح الباب وأفرغ رصاصه في رأس من بداخلها، ليتبين لاحقا أن الضحية كانت "أم فهد". (العربية)