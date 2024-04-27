داخل أبرز مخيمات بيروت.. هكذا باتت صورة حركة "حماس"!

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والتقت الصحيفة، بعدد من الفلسطينيين في المخيم، ونقلت عن نهاية أيهم إبراهيم، 25 عاماً، والرسامة التي تزين لوحاتها جدران المخيم، قولها: "نشعر بالفخر وصرنا أكثر وعيا بالقضية".ومن اللوحات الجدارية التي رسمتها واحدة تظهر مظليين في استعادة للطائرات الشراعية لمقاتلي حماس وهم يهبطون داخل المناطق المحتلة، لتنفيذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول. كذلك، هناك لوحة أخرى، يظهر فيها المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة الذي يغطي وجهه بالكوفية الفلسطينية.وأشارت الصحيفة إنه "حتى وقت قريب كانت جدران البنايات المتداعية تحمل شعارات جدارية باهتة، كدليل على قضية أصبحت من الماضي، إلا أن عملية حماس وما أعقبها من حرب على غزة أحيت الآمال بدولة فلسطينية وحلم العودة إلى الأرض التي كانت تعيش فقط في الذكريات للجيل القديم".وفي تصريحها، قالت نهاية إن "الجيل القديم كان هو من يتحدث عن فلسطين"، مشيرة إلى أن جيلها يشعر بالتحفيز بطريقة لم تظهر عليه من قبل، وقالت: "لديك أولاد ما بين العاشرة والخامسة عشرة من العمر يتحدثون عما يجري في فلسطين".ولفتت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين بلبنان، ينظرون لعملية طوفان الأقصى، على أنها عمل ملهم كسر قيود السجن، وبات المثلث الأحمر، وصورة أبو عبيدة والطائرات الشراعية، جزءاً من الثقافة الشعبية، تزين الملابس وأكواب القهوة وتجاوز الاهتمام بها مجتمعات الفلسطينيين.وشددت الرسامة الفلسطينية على أن دعم المقاومة أمر أخلاقي، وليس سياسيا، رغم أن دعم المخيم تاريخيا كان لحركة فتح. بحسب الصحيفة.بدوره، قال مقاتل في حماس بالمخيم، رفض الكشف عن هويته، إن حالة تعبئة بدأت في المخيم بعد اندلاع العدوان على غزة، حيث اصطف الشباب للانضمام إلى حركة حماس.وقال أحد المتطوعين الذين انضموا بعد عملية طوفان الأقصى، إنهم "يعلموننا حول الأسلحة وتفكيكها وتجميعها من جديد"، وقال: "سيكون القتال شرفاً".