الكرملين رداً على زيارة بلينكن: سنطور علاقتنا أكثر مع الصين

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فقد اعتبر المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في تصريحات صحافية، اليوم السبت، أن بلاده ستواصل تطوير علاقاتها مع بكين. بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى الصين خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبعيد إعلانه أنه طرح مسألة العلاقة مع موسكو خلال لقاءاته مع المسؤولين الصينيين، أتى الرد الروسي.فقد اعتبر المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في تصريحات صحافية، اليوم السبت، أن بلاده ستواصل تطوير علاقاتها مع بكين.

كما قلل من جهود الولايات المتحدة للضغط على الصين بشأن العلاقة مع بلاده.



أما في ما يتعلق بمحادثات السلام مع أوكرانيا، فاعتبر أن لا مجال في الوقت الحالي لأي مفاوضات، لاسيما أن كييف ترفض رسمياً ذلك، وفق تعبيره، في إشارة إلى المرسوم الذي وقعه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عام 2022 والذي وصف التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالمستحيل".

وكان بلينكن أثار أمس الجمعة خلال لقاءاته في بكين مسألة مخاوف بلاده من الدعم الصيني للجيش الروسي، وهي واحدة من عدة قضايا تهدد تحسناً طفيفاً طرأ مؤخرا على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد توترات دفعت بالعلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها في العام الماضي. (العربية)