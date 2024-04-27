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عربي-دولي

الرقم غير متوقع.. كم عاماً تحتاج غزة للتخلص من "ركامها"؟

Lebanon 24
27-04-2024 | 06:14
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قدرت الأمم المتحدة حجم الركام والأنقاض الذي يتعين إزالته بـ37 مليون طن في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الكميات الهائلة تحتاج إلى سنوات طويلة لإزالتها.

وقال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامار: "لقد قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع، في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظاً بالسكان وحضرياً".
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وأشار خلال تصريح صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن "ازالة تاك الأنقاض ستستغرق 14 عاماً، على افتراض استخدام حوالى مئة شاحنة".

وأكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير، مشيراً إلى أن "ما لا يقل عن 10% من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديداً دائماً للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين بإزالة الأنقاض".

كذلك، أوضح لودهامار أنّ 65% من المباني المدمرة سكنية في قطاع غزة.

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