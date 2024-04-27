الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي.. ما السبب؟

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه وجّه باستدعاء السفير الروسي لدى روما أليكسي بارامونوف بعد قرار تحويل إدارة شركة "أريستون" الإيطالية في روسيا إلى شركة روسية.



جاء ذلك وفقا لما نشره تاياني بصفحته الرسمية على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "لقد أصدرت تعليمات إلى الأمين العام لوزارة الخارجية باستدعاء السفير الروسي لدينا، وتطلب الحكومة توضيحا بشأن مسألة تأميم مجموعة "أريستون ثيرمو"، والتي تعمل أيضا مع بروكسل وألمانيا".

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وكان تاياني قال إنه اتصل في وقت سابق بالسفارة الإيطالية لدى موسكو بعد قرار نقل ملكية الشركة إلى الإدارة المؤقتة لشركة "غاز بروم للأنظمة المنزلية"، واصفا هذه الخطوة بـ "غير المتوقعة".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما بشأن نقل ملكية الفرع الروسي لشركتي Ariston وBSH Hausgerate إلى الإدارة المؤقتة لشركة "غاز بروم للأنظمة المنزلية"، ونشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للمواد القانونية. (روسيا اليوم)