أميركا بدأت بتطور طائرة "يوم القيامة" الجديدة

منحت القوات الجوية الأميركية شركة Sierra Nivada Corporation 13 مليار دولار لتطوير طائرة "يوم القيامة" الجديدة لتحل محل الطائرة E-4B.



جاء ذلك وفقا لتقارير موقع Breaking Defense، حيث تعمل تلك الطائرات كمركز قيادة وسيطرة نووية متنقلة.

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وسوف يكون العقد الجديد ساري المفعول حتى تموز 2036، وسيعزز هذا البرنامج دفاع الطائرات التجارية ضد الهجمات الإلكترونية النووية، وسيحل محل أسطول القوات الجوية القديم المكون من 4 طائرات من طراز E-4B.



وتستخدم مثل هذه الطائرات كنقطة قيادة وسيطرة في الحرب النووية. (روسيا اليوم)