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عربي-دولي

من دولة عربيّة.. مشروع ضخم في أفريقيا ينقذ الكثير من الأشخاص!

Lebanon 24
27-04-2024 | 06:41
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انتهت مصر من تنفيذ مشروع طريق وجسر ساكا في أوغندا، الذي يمر في منطقة مستنقعات يجتازها نهر بلوجومبا.

وتشهد هذه المنطقة حدوث فيضانات تتسبب في قطع الطريق بين عدد من المدن الهامة بشرق أوغندا، وقد تسببت العام الماضي في مصرع 28 مواطن أوغندي.
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وأعلنت شركة المقاولون العرب المصرية أنها سارعت بالعمل على الانتهاء من المشروع، وإنقاذ طريق باليسا كاليرو، حيث تم ضغط البرنامج الزمني والانتهاء من المشروع قبل الموعد المقرر بحوالى 11 شهرا، وذلك وسط إشادة كبيرة من المسؤولين المحليين ومسؤولي هيئة الطرق الأوغندية، وسكان تلك المناطق، نظراً لسرعة الاستجابة والجودة التي يتميز بها العمل.

وأشارت إلى أن طول المشروع يبلغ 4.5 كم داخل المستنقعات ويشمل إنشاء كوبري على نهر بلوجومبا، كما يشمل المشروع 10 أعمال صناعية أخرى.
 
وعملياً، يمثل هذا المشروع أحد الأعمال التي تنفذها شركة المقاولون العرب بأوغندا. (روسيا اليوم)
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