بشأن "الدفاعات الجوية".. زيلينسكي يطلق نداء عاجلا

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أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، نداء جديدا لتزويد بلاده بدفاعات جوية وتسلميها أسلحة بسرعة بعد الهجوم الروسي على قطاع الطاقة الأوكراني.وقال زيلينسكي إن كييف بحاجة إلى كميات كافية من الدفاعات الجوية والأسلحة الأخرى لحماية مدنها والانتصار على خط المواجهة.وأضاف "يجب أن يخسر الإرهاب دائما، وأي شخص يساعدنا في الوقوف ضد الإرهاب الروسي هو مدافع حقيقي عن الحياة. (سكاي نيوز عربية)