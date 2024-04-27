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إقتصاد

أمين عام "أوبك": نهاية النفط لا تلوح في الأفق

Lebanon 24
27-04-2024 | 08:28
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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، إن نهاية النفط لا تلوح في الأفق لأن وتيرة نمو الطلب على الطاقة تعني أن البدائل لا يمكنها أن تحل محله بالمعدل المطلوب، وإن التركيز يجب أن ينصب على خفض الانبعاثات وليس استهلاك النفط.
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وفي مقال نشره موقع المسح الاقتصادي للشرق الأوسط "ميس"، كتب الغيص أن هناك "اتجاها مثيرا للقلق من الروايات" يستخدم مصطلحات مثل نهاية النفط، والتي من شأنها أن تروج لسياسات تذكي فوضى في قطاع الطاقة.

وأضاف في المقال الذي نشر الموقع رابطا له على منصة إكس "ماذا لو انخفضت الاستثمارات في الإمدادات نتيجة لذلك، واستمر الطلب على النفط في الزيادة، كما نشهد اليوم؟".

وقال إنّ "الحقيقة هي أن نهاية النفط لا تلوح في الأفق". (العربية)

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