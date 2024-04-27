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بالصورة... إعتقال المتّهم الـ12 بالهجوم الإرهابيّ على مجمّع "كروكوس"

Lebanon 24
27-04-2024 | 08:53
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أعلنت محكمة باسماني في موسكو عن اعتقال جومخون كوربانوف المتهم الـ12 على ذمة التحقيق في الهجوم الإرهابيّ على مجمّع "كروكوس" حتى الـ22 من أيار المقبل.

وأفاد مصدر أمني روسي أمس باعتقال ضالع جديد في الهجوم الإرهابي على مجمّع "كروكوس" في ضواحي موسكو، ليصل عدد المعتقلين إلى 12 بمن فيهم منفذو الاعتداء الـ4.
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وكان أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 145 شخصا. (روسيا اليوم)
 
اعتقال المتهم الـ12 بالهجوم الإرهابي على مجمّع
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