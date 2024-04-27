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إقتصاد

بعد حملة المقاطعة... محلات بيع سمك تغلق في مصر

Lebanon 24
27-04-2024 | 09:06
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لليوم السابع على التوالي تتواصل حملة مقاطعة الأسماك في مصر والتي انتشرت في أكثر من 15 محافظة مصرية، وأسفرت عن نتائج إيجابية حتى الآن، فيما لا تزال الحملة مستمرة وتمددت لتشمل البيض واللحوم.

وكشف وسام الصفتي منسق الحملة على مستوى الجمهورية أنه سيتم عقد اجتماع للغرف التجارية غدا الأحد مع مسؤولين عن الحملة بمشاركة جهاز حماية المستهلك وجهات حكومية مثل وزارة التموين وغيرها لاتخاذ قرارات جديدة بشأن المقاطعة والأسعار، مؤكدا أن الاجتماع سيتم فيه تحديد أطر التعامل مع التجار، والاتفاق على تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% بشكل مبدئي مع فرض رقابة كبيرة على التجار والمحلات والموزعين.
 
وكشف الصفتي أن هناك بعض التجار ما زالوا يغالون في أسعار الأسماك ويمارسون العناد مع المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك محلات اغلقت أبوابها بسبب عدم وجود حركة للشراء، وبسبب ارتفاع أسعار الثلج بعد ازدياد استهلاكه نظرا لطول بقاء الأسماك في المحلات ولدى الموزعين، ما قد يعرضها للتلف بسبب درجات الحرارة المرتفعة وعدم إقبال المواطنين. (العربية)
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