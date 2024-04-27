بايدن: لن أرتاح حتى تعيد حماس الأسرى إلى عائلاتهم

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، أنه لن يرتاح حتى تعيد حركة حماس الأسرى المحتجزين لديها إلى عائلاتهم.

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وأضاف في تصريحات صحافية "ليس لدي كرئيس أي أولوية أعلى من أولوية ضمان سلامة المواطنين الأميركيين المحتجزين كرهائن في مختلف أنحاء العالم".كما تابع "هذا ما دفعني وفريقي المعني بشؤون الأمن القومي إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين منذ اللحظات الأولى لهجوم حماس، وذلك بهدف بذل قصارى جهودنا لضمان الإفراج عن مواطنينا".كذلك قال "يفترض أن يضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه عودة أسرى أميركيين آخرين إلى عائلاتهم، ولن أكف عن العمل قبل الإفراج عنهم جميعا". (العربية)