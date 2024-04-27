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إقتصاد

بوتين يكشف توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي... ماذا أعلن؟

Lebanon 24
27-04-2024 | 09:51
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توقع الرئيس فلاديمير بوتين أداء لافتا للاقتصاد الروسي في 2024، ورجح نمو الناتج الإجمالي الروسي بأكثر من 3% حتى نهاية العام.

وقال بوتين في اجتماع حكومي اليوم إن "الوضع الراهن للاقتصاد الروسي يجيز تحسين توقعات النمو، ويرى العديد من الخبراء أنه حتى نهاية العام قد يرتفع الناتج الإجمالي الروسي بنسبة تزيد على 3%".
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وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لبداية العام الجاري 2024 أظهرت نتائج أفضل من المتوقع ولفت إلى أن التضخم يتباطأ تدريجيا في البلاد. (روسيا اليوم)

إقتصاد

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