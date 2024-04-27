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إقتصاد

"إنجي" تعتزم بيع حصتها في أكبر مصانع الفحم في المغرب

Lebanon 24
27-04-2024 | 10:50
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تخطط شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" لبيع حصتها في أكبر مصانع الفحم في المغرب، والتابع لشركة الطاقة المغربية "صافي"، وذلك بهدف التركيز في الأعمال على الطاقة المتجددة.

وبحسب ما أعلنه المدير الإقليمي للشركة لمنطقة شمال إفريقيا لويك جايجيرت هوبر، على هامش منتدى الأعمال الفرنسي المغربي في الرباط، فإن الشركة الفرنسية تخطط لتصفية كافة أصولها في قطاع الفحم بحلول عام 2027، وبيع حصتها البالغة 33 بالمئة في "صافي".
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وأشار هوبر إلى أن الشركة تلقت بالفعل عروضاً من عدة مشترين دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ويدرس شركاء شركة "إنجي" التحول إلى إنتاج الأمونيا الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية للمصنع الذي تصل قدرته إلى 1386 ميغاواط. (سكاي نيوز)

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