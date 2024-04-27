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خبير يكشف: تطهير قطاع غزة وإعادة بنائه سيكون عملا خطيرا

Lebanon 24
27-04-2024 | 11:15
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قال خبير أممي، السبت، إن الحرب الإسرائيلية على غزة "خلفت 37 مليون طن من الأنقاض"، مبينا أن 65 بالمئة من المباني المدمرة في القطاع كانت سكنية.

 أفاد بذلك بير لودهامار، الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق، خلال مؤتمر صحفي.

 وأضاف لودهامار أن "إزالة الأنقاض الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد تستغرق 14 عاما".

 وأوضح أن "بعد نحو 7 أشهر من الحرب، هناك ما متوسطه 300 كيلوغرام من الأنقاض لكل متر مربع من الأراضي في غزة".

 وتابع الخبير الأممي أن "65 بالمئة من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية".

 ورجح أن "قرابة 10 بالمئة من الأسلحة في المتوسط لم تنفجر عند إطلاقها، ولا بد من إزالتها من قبل فرق إزالة الألغام".

 واختتم لودهامار حديثه بالقول إن "تطهير قطاع غزة وإعادة بنائه سيكون عملا بطيئا وخطيرا بسبب التهديد الناتج عن القذائف أو الصواريخ أو غيرها من الأسلحة المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة".

( الأناضول)
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