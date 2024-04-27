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عربي-دولي

سوناك: لندن ستواصل دعمها العسكري لكييف حتى عام 2030

Lebanon 24
27-04-2024 | 12:20
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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا على الأقل بالمستويات الحالية حتى نهاية العقد.

 وكتب سوناك في عمود بصحيفة وول ستريت جورنال: "نحن ملتزمون بدعم أوكرانيا بنفس المستوى الحالي على الأقل حتى نهاية العقد.

 في وقت سابق، ناقش سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسألة زيادة إمدادات الذخيرة والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

من ناحية أخرى كثفت روسيا ضرباتها على شبكة السكك الحديد الأوكرانية بهدف "شل" الإمدادات العسكرية وبينها المساعدات الغربية، استعداداً لشن هجوم جديد.

 ولشبكة السكك الحديد أهمية حيوية في أوكرانيا فهي تستخدم أيضاً لأهداف تجارية وعسكرية، خصوصاً أن حركة الملاحة الجوية المدنية متوقفة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في شباط 2022.

( روسيا اليوم)
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