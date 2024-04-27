جامعة بنسلفانيا تطالب المتظاهرين بفض اعتصام غزة "فورا"

طالبت جامعة بنسلفانيا الأميركية، السبت، المتظاهرين بفض الاعتصام الطلابي الداعم لفلسطين والرافض لحرب إسرائيل في قطاع غزة "فورا"، وهددت بفرض عقوبات عليهم.

وقالت جامعة بنسلفانيا، في بيان، لقد أخطرنا المتظاهرين في الحرم الجامعي بفض الاعتصام الطلابي المؤيد لفلسطين بسبب "انتهاكات صارخة لسياسات الجامعة".

وأضاف البيان: لطالما دعمنا حقوق أفراد مجتمعنا في الاحتجاج السلمي، لكن لسوء الحظ، فإن الانتهاكات الصارخة لسياسات الجامعة والتقارير الموثوقة عن سلوك المضايقة والترهيب تجبرنا على حماية سلامة وأمن مجتمع الحرم الجامعي لدينا".

واعتبر مسؤولو الجامعة "تخريب التمثال في ساحة الجامعة بكتابات معادية للسامية أمرًا مستهجنًا".

وشددوا أنه "سيتم التحقيق في حادثة الكتابات باعتبارها جريمة كراهية".

وأشارت "سي إن إن" إلى أن "المجموعات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين استجابت لدعوة جامعة بنسلفانيا بفض الاعتصام.

( الأناضول)