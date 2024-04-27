اجتماع عربي دولي بشأن غزة في الرياض هذا الأسبوع

يشارك وزيرا خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، في اجتماع وزاري عربي سداسي تستضيفه الرياض وينضم إليه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن غزة .

وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن "شكري يتوجه اليوم السبت إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي".

ووفق البيان "سيشارك وزير الخارجية المصري في عدد من الاجتماعات الهامة المرتبطة بالوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية على هامش فعاليات المنتدى".

وتتضمن الاجتماعات "اجتماع مجموعة الدول العربية الست المعنية بمتابعة الوضع في غزة، ولقاء جامع للمجموعة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، واجتماعا وزاريا آخرا يضم عدداً من الدول المهتمة بحل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يوضح البيان موعد تلك الاجتماعات على وجه التفصيل، وسبق أن التقى وزراء المجموعة العربية بلينكن في الرياض قبل نحو شهر لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة أيضا.

كما أعلنت الخارجية الأردنية مشاركة الوزير أيمن الصفدي في ذات الاجتماع.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: "يبدأ اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‪زيارة عمل إلى الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

كما سيشارك الصفدي، وفق البيان "في اجتماع وزاري لمجموعة الدول العربية الست المعنية بمتابعة الأوضاع في غزة، وفي اجتماع لمجموعة الدول العربية الست مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن".

وأضافت أنه سيشارك كذلك "في اجتماع وزاري لمجموعة الدول العربية الست مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك سيشارك في عدد من الجلسات الحوارية، وسيعقد سلسلة من اللقاءات مع نظرائه المشاركين".

وينطلق المنتدى بالرياض على مدار يومي الاثنين والثلاثاء تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بحضور عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من 92 دولة، وفق ما نقلته الأنباء السعودية السبت.

( الأناضول)