20
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
واتساب تهدد بإغلاق تطبيقها في هذه الدولة
Lebanon 24
27-04-2024
|
13:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبلغت منصة المراسلة الفورية واتساب محكمة دلهي العليا في الهند بأنها ستوقف عملياتها في البلاد إذا اضطرت إلى التنازل عن تشفير الرسائل على خلفية النزاع القضائي المستمر بين الشركة والحكومة الهندية.
Advertisement
وأفادت المنصة بأن التشفير الشامل يحمي خصوصية المستخدم من خلال السماح للمرسل والمستلم فقط بالوصول إلى محتوى الرسائل.
وقال تيجاس كاريا، الذي يمثل واتساب أمام المحكمة في نيودلهي: كمنصة، نقول إنه إذا طُلب منا كسر التشفير، فسيُوقف واتساب.
وأضاف كاريا: لا توجد مثل تلك القواعد في أي مكان آخر في العالم، ولا حتى في البرازيل. سيتعين علينا الاحتفاظ بسلسلة كاملة ولا نعرف أي الرسائل سيطلب فك تشفيرها. وهذا يعني أنه سيتعين تخزين الملايين والملايين من الرسائل لعدد من السنوات.
وأشار إلى أن الناس يستخدمون واتساب من أجل ميزة الخصوصية التي يقدمها.
وتتخذ واتساب موقفًا صارمًا تجاه كسر تشفير الرسائل أمام الحكومة الهندية التي تتطلب من المنصة تتبع الدردشات وتحديد منشئي الرسائل لأسباب أمنية، مثل الحد من انتشار الأخبار المزيفة، وفقًا لقانون “قواعد تكنولوجيا المعلومات” الذي أقرته الهند عام 2021، وهو قانون مثير للجدل يُتهم بأنه يقوض حقوق الخصوصية في البلاد ويتعارض مع الحق في حرية التعبير.
وتقول المنصة إن ذلك يضعف التشفير وينتهك حقوق خصوصية المستخدمين بموجب الدستور الهندي، وإنها تفضل إغلاق أعمالها في الهند على كسر تشفير الرسائل.
ويعتمد على واتساب أكثر من 400 مليون مستخدم في الهند، مما يجعلها أكبر سوق للمنصة في العالم.
(ait news)
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت مُحجبة وترتدي النقاب.. ممثلة شهيرة تُفاجئ الجمهور في آخر صورة لها
Lebanon 24
كانت مُحجبة وترتدي النقاب.. ممثلة شهيرة تُفاجئ الجمهور في آخر صورة لها
04:22 | 2024-04-27
27/04/2024 04:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتداءً من اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة مع برق ورعد
Lebanon 24
إبتداءً من اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة مع برق ورعد
07:39 | 2024-04-27
27/04/2024 07:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. ماذا حصل في المطار مساء اليوم؟
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. ماذا حصل في المطار مساء اليوم؟
14:23 | 2024-04-27
27/04/2024 02:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
زغرتا حزينة... هكذا فارق الشاب بشار الحياة
Lebanon 24
زغرتا حزينة... هكذا فارق الشاب بشار الحياة
08:08 | 2024-04-27
27/04/2024 08:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ من داخل زنزانة هنيبعل القذافي في لبنان.. وهذا ما كشفه عن حالته
Lebanon 24
صورٌ من داخل زنزانة هنيبعل القذافي في لبنان.. وهذا ما كشفه عن حالته
15:27 | 2024-04-27
27/04/2024 03:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:53 | 2024-04-28
نتنياهو متوتر.. هل سيتم إصدار مذكرة توقيف بحقه؟
00:37 | 2024-04-28
لإرتكابها جرائم ضدّ الإنسانية.. فرنسا تُلاحق زوجة "جهادي" داعشيّ
00:09 | 2024-04-28
يحضره قادة العالم: ما الذي سيُناقشه المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية؟
23:29 | 2024-04-27
ضابط أوكراني: لا يمكننا الاعتماد على حياة الجنود فقط
23:14 | 2024-04-27
وسط احتجاجات كبيرة.. بايدن يحضر عشاء مراسلي البيت الأبيض
23:06 | 2024-04-27
من البحر والجو.. روسيا تُمطر منشآت الطّاقة الأوكرانية بالصّواريخ
فيديو
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
28/04/2024 08:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
28/04/2024 08:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
28/04/2024 08:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24