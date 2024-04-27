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عربي-دولي

إسرائيل "مستعدة" لتأجيل اجتياح رفح بحال التوصل "لاتفاق أسرى"

Lebanon 24
27-04-2024 | 14:01
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يوم السبت، إن من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.
ونقلت رويترز عن كاتس قوله خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية إن "إطلاق سراح الرهائن هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا".
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وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس "نعم (...) إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن حماس تضغط من أجل صفقة رهائن شاملة لإنهاء الحرب وإذا تم الاتفاق سيتم تأجيل عملية رفح. (سكاي نيوز)

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