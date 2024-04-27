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حماس تبحث مع فصائل فلسطينية سبل وقف حرب إسرائيل على غزة

Lebanon 24
27-04-2024 | 14:45
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بحثت حركة "حماس"، السبت، مع حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لدى تل أبيب.

 جاء ذلك خلال لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر، ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، وفق بيان صدر عن "حماس" على منصة تلغرام.

 ولم يذكر البيان مكان الاجتماع الذي يأتي بعد ساعات من تسلم الأخيرة رد تل أبيب بشأن صفقة تبادل أسرى محتملة.

 وقال البيان: "بحث المجتمعون الجهود المبذولة لوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة وتحقيق الانسحاب الفوري الكامل والشامل، وإطلاق سراح الأسرى الأبطال، والسبل الكفيلة للتخفيف من معاناة شعبنا، وتعزيز صمود الجبهة الداخلية أمام غطرسة الاحتلال وعنصريته".

( الأناضول)
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