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سيارة وزير إسرائيلي آخر تتعرض لحادث خطير وإصابة والده (فيديو)

Lebanon 24
27-04-2024 | 16:05
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أصيب والد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون، مساء السبت، بجروح خطيرة إثر حادث وقع لسيارة ابنه التي كان يقودها.

 وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.

 وذكرت الشرطة أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. (سكاي نيوز)

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