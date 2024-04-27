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فيديو يرصد تحرك إعصار مخيف عبر ولاية أميركية

Lebanon 24
27-04-2024 | 16:37
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أظهر مقطع فيديو لحظة تحرك الإعصار "تورنيدو" الذي ضرب ولاية نبراسكا الأميركية وخلف إصابات ودمر عدد من المباني.
وبين الفيديو المنشور على منصة "إكس" والذي صوره أحد الأشخاص من داخل سيارته الإعصار الذي وصف بـ"المخيف" وهو يتحرك ويقترب من الشارع الرئيسي مكونا التفافا هوائيا أو ما يعرف بالزوبعة.
وقد تحرك أحد أكثر الأعاصير تدميرا لأميال عبر الأراضي الزراعية الريفية في الغالب قبل أن يلتهم المنازل والمباني الأخرى في ضواحي أوماها، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 485 ألف نسمة.
 
 
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وتسببت أعاصير قمعية "تورنيدو" في انهيار مبنى كان بداخله عشرات الأشخاص وتدمير وإتلاف مئات المنازل، العديد منها حول أوماها بولاية نبراسكا الأميركية.
وحتى مساء الجمعة، وردت عدة تقارير عن وقوع إصابات ولكن لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة فورية.



أصيب ثلاثة أشخاص في مقاطعة لانكستر بولاية نبراسكا عندما ضرب إعصار مبنى صناعيا، مما أدى إلى انهياره وكان بداخله 70 شخصا، وقالت السلطات إن العديد منهم حوصروا، لكن تم إجلاء الجميع ولم تكن إصابات أي منهم خطيرة.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من الإعصار في أجزاء من ولايات أيوا وكانزاس وميزوري وأوكلاهوما وتكساس، حيث حذر خبراء أرصاد من احتمال سقوط حبات برد كبيرة وهبوب رياح قوية.
وقالت خبيرة الأرصاد الجوية في أوماها بيكي كيرن: "يبدو الأمر وكأنه تفشي كبير مرة أخرى غدا.. ربما أبعد قليلا إلى الجنوب". (سكاي نيوز)
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