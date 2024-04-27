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عربي-دولي

من البحر والجو.. روسيا تُمطر منشآت الطّاقة الأوكرانية بالصّواريخ

Lebanon 24
27-04-2024 | 23:06
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت 35 ضربة على منشآت أوكرانية للطاقة ومصانع معدات عسكرية وبنية تحتية للسكك الحديدية ودفاعات جوية ومخزونات للذخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات التي شنتها موسكو خلال الفترة من 20 إلى 27 نيسان جاءت "ردا على محاولات نظام كييف تدمير منشآت للطاقة ومنشآت صناعية روسية".
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وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما بصواريخ على منشآت للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا السبت، لتزيد الضغط على نظام الطاقة المتعثر في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصا في الدفاعات الجوية رغم الانفراجة الأخيرة في مساعي الحصول على مساعدات عسكرية أميركية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات نُفذت باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من البحر والجو، تشمل صواريخ كينجال فرط صوتية وطائرات مسيرة.

وأضافت أنها استهدفت وقصفت أيضا تشكيلات من القوات الأوكرانية بالإضافة إلى من وصفتهم بالمرتزقة الأجانب.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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