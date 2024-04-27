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عربي-دولي

وسط احتجاجات كبيرة.. بايدن يحضر عشاء مراسلي البيت الأبيض

Lebanon 24
27-04-2024 | 23:14
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يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن إلقاء خطاب في خلال حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، على خلفية احتجاجات على دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة.

وتجمع محتجون يحملون لافتات ويرددون هتافات عن مقتل الصحفيين في غزة أمام فندق واشنطن هيلتون، مكان إقامة الحفل السنوي. وحث مئات المحتجين الصحفيين على مقاطعة الحفل وهتفوا ضد مسؤولي الإدارة الأميركية عند وصولهم للمكان.
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وتجنب بايدن الحشد الكبير من المحتجين عند المدخل الأمامي للفندق ودخل عبر المدخل الخلفي حيث استقبله عدد أقل من المحتجين المطالبين بوقف إطلاق النار.

وواجه بايدن حركة متنامية ضد الحرب في غزة هذا العام شملت حفلا لجمع تبرعات في آذار بقاعة راديو سيتي ميوزيك في نيويورك، حيث عطّل المتظاهرون الحفل بسبب تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة في غزة. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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