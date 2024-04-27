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ضابط أوكراني: لا يمكننا الاعتماد على حياة الجنود فقط

Lebanon 24
27-04-2024 | 23:29
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قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرجي كريفونوس إن الحكومة الأوكرانية لم توجه امكاناتها لبناء مصانع عسكرية لتزويد الجيش بكل ما يحتاجه.

وقال الجنرال عبر قناة "Newsroom":" لدينا بالفعل مشاكل حتى في توفير الطلقات النارية من مختلف الأعيرة، خلال الفترة الماضية كان بالإمكان بناء أكثر من مصنع لإنتاجها، وهي غير مكلفة نسبيا حوالي 50 مليون دولار، وسيستغرق بناؤها ستة أشهر، وإذا لم تسرق الأموال فمن الممكن انشاء مصنع بكلفة أقل 25-35 مليونا لا أكثر. هناك مسار آخر، لدينا عدد كبير من المصانع التي يمكن إصلاحها بسرعة، ولكن حتى هذا لا يحدث!".
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وأضاف كريفونوس: "لا يمكننا تنفيذ العمليات العسكرية بالاعتماد على حياة الجنود فقط. وحذر من أن أفراد الجيش الأوكراني بدأوا يشتكون أكثر من نقص ذخيرة الأسلحة الخفيفة والقذائف".

وأعلنت السلطات الأوكرانية مرارا أن الجيش بات يعاني خلال الأشهر الأخيرة من نقص خطير في الأسلحة والذخائر. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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