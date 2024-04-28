يحضره قادة العالم: ما الذي سيُناقشه المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية؟

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ومن المقرر، أن يلتقي عباس على هامش مشاركته في الاجتماع، عددا من رؤساء وقادة الدول وصانعي السياسات المدعوين من مختلف دول العالم.



وسيكون وزير الخارجية الأميركي ضمن عدد من القادة العالميين المتوقع حضورهم منتدى اقتصادي عالمي تستضيفه السعودية بدءا من الأحد، ويتوقع أنّ يركز بقوة على الحرب الدامية المستمرة في غزة منذ قرابة سبعة أشهر.



وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندي، في مؤتمر صحفي السبت في الرياض، إن بلينكن "سيأتي مباشرة من زيارته في الصين وفي طريقه إلى إسرائيل". وصل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عصر السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بدعوة من ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.ومن المقرر، أن يلتقي عباس على هامش مشاركته في الاجتماع، عددا من رؤساء وقادة الدول وصانعي السياسات المدعوين من مختلف دول العالم.وسيكون وزير الخارجية الأميركي ضمن عدد من القادة العالميين المتوقع حضورهم منتدى اقتصادي عالمي تستضيفه السعودية بدءا من الأحد، ويتوقع أنّ يركز بقوة على الحرب الدامية المستمرة في غزة منذ قرابة سبعة أشهر.وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندي، في مؤتمر صحفي السبت في الرياض، إن بلينكن "سيأتي مباشرة من زيارته في الصين وفي طريقه إلى إسرائيل".

أضاف: "هناك زخم جديد الآن في المحادثات بشأن الرهائن، وأيضا من أجل مخرج محتمل من المأزق الذي نواجهه في غزة"، من دون أنّ يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأكد على أن الوضع الإنساني في غزة والقضايا الإقليمية، بما في ذلك العلاقات مع إيران، سيكونان من بين الموضوعات الرئيسية المطروحة للنقاش، متوقعا أن يكون الاجتماع بالغ الأهمية.



وسيشهد المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين، مشاركة شخصيات بارزة مثل محمود عباس، ومجموعة من وزراء الخارجية ورؤساء الوزراء من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ورؤساء وزراء قطر والأردن ومصر والعراق. ووفقا للبيانات الصحفية الصادرة عن المنظمين، يُتوقع أن يحضر الحدث أكثر من ألف مشارك، بما في ذلك 12 رئيس دولة وحكومة.(عربي21)