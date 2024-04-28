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عربي-دولي

أوكرانيا تطلب أكثر من 800 مسيّرة ألمانية

Lebanon 24
28-04-2024 | 01:18
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طلبت أوكرانيا من شركة "كوانتوم سيستمز" الألمانية أكثر من 800 طائرة مسيرة للاستطلاع من نوع "فيكتور".

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير الشركة فلوريان زايبل زار أوكرانيا الأسبوع الماضي مع نائب المستشار الألماني لشؤون الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك.
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وقال زايبل إن كييف أعربت عن اهتمامها بشراء 812 طائرة مسيرة، وقدمت طلبا إلى المقر الخاص بأوكرانيا في وزارة الدفاع الألمانية.

يذكر أن شركة "كوانتوم سيستمز" الألمانية افتتحت مصنعا ومركز تصميمات في أوكرانيا. ومن المقرر أن تستثمر الشركة ما يصل إلى 6 ملايين يورو في القدرات الإنتاجية في أوكرانيا خلال السنتين القادمتين.

وفي الوقت الحالي يعمل في أوكرانيا مركز صيانة تابع للشركة، يقوم بصيانة الطائرات المسيرة وتدريب الخبراء المختصين باستخدامها ويشرف على الشؤون اللوجستية. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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