Advertisement

عربي-دولي

جاهز للمناظرة.. ترامب يطلب من بايدن تحديد الزمان والمكان

Lebanon 24
28-04-2024 | 01:44
A-
A+
Doc-P-1192917-638498908957688657.jpg
Doc-P-1192917-638498908957688657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مقابلة إعلامية استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.

وردا على سؤال من المضيف هاورد ستيرن عن استعداده للمشاركة في مناظرة عامة مع سلفه، قال الديموقراطي البالغ 81 عاما والمرشح لولاية ثانية، "يسعدني أن أناقشه. أنا مستعد، في مكان ما. لا أعرف متى".
Advertisement

من جهته، أعلن استعداده للمشاركة في مناظرة مع بايدن "في أي وقت وفي أي مكان".

وقال ترامب عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال": "أعلن جو بايدن للتو أنه مستعد للمناظرة! يعلم الجميع أنه لا يقصد ذلك حقًا، ولكن في حالة فعل ذلك، أقول، في أي مكان وفي أي وقت، وهو تعبير قديم يستخدمه المقاتلون. أقترح مساء الاثنين أو مساء الثلاثاء أو مساء الأربعاء في تجمعي في ميشيغان، وهي الولاية التي يقوم بتدميرها باستخدام سيارته الكهربائية".

وأضاف بالقول: "بدلاً من ذلك، هو موجود في مدينة نيويورك اليوم، على الرغم من أنه ربما لا يعرف ذلك، وأنا أيضًا عالق في واحدة من القضايا العديدة التي رفعها أمام المحكمة والتي أطلق عليها اسم التدخل في الانتخابات ضد خصم سياسي - مطاردة مستمرة للساحرات! إنها الطريقة الوحيدة التي يعتقد أنه قادر على الفوز بها. في الواقع، دعونا نجري مناظرة في قاعة المحكمة الليلة - على شاشة التلفزيون الوطني، سأنتظر!"

وبعد ساعات قليلة، قال ترامب: "نحن جاهزون، فقط أخبروني بالمكان، يمكننا القيام بذلك في البيت الأبيض". (الحدث)
المصدر: الحدث
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:55 | 2024-04-28
04:35 | 2024-04-28
04:11 | 2024-04-28
03:30 | 2024-04-28
03:29 | 2024-04-28
03:07 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24