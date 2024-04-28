جاهز للمناظرة.. ترامب يطلب من بايدن تحديد الزمان والمكان

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مقابلة إعلامية استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.وردا على سؤال من المضيف هاورد ستيرن عن استعداده للمشاركة في مناظرة عامة مع سلفه، قال الديموقراطي البالغ 81 عاما والمرشح لولاية ثانية، "يسعدني أن أناقشه. أنا مستعد، في مكان ما. لا أعرف متى".من جهته، أعلن استعداده للمشاركة في مناظرة مع بايدن "في أي وقت وفي أي مكان".وقال ترامب عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال": "أعلن جو بايدن للتو أنه مستعد للمناظرة! يعلم الجميع أنه لا يقصد ذلك حقًا، ولكن في حالة فعل ذلك، أقول، في أي مكان وفي أي وقت، وهو تعبير قديم يستخدمه المقاتلون. أقترح مساء الاثنين أو مساء الثلاثاء أو مساء الأربعاء في تجمعي في ميشيغان، وهي الولاية التي يقوم بتدميرها باستخدام سيارته الكهربائية".وأضاف بالقول: "بدلاً من ذلك، هو موجود في مدينة نيويورك اليوم، على الرغم من أنه ربما لا يعرف ذلك، وأنا أيضًا عالق في واحدة من القضايا العديدة التي رفعها أمام المحكمة والتي أطلق عليها اسم التدخل في الانتخابات ضد خصم سياسي - مطاردة مستمرة للساحرات! إنها الطريقة الوحيدة التي يعتقد أنه قادر على الفوز بها. في الواقع، دعونا نجري مناظرة في قاعة المحكمة الليلة - على شاشة التلفزيون الوطني، سأنتظر!"وبعد ساعات قليلة، قال ترامب: "نحن جاهزون، فقط أخبروني بالمكان، يمكننا القيام بذلك في البيت الأبيض". (الحدث)