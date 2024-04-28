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عربي-دولي
صحيفة تكشف.. لهذا السبب فشلت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
28-04-2024
|
02:33
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قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، إن سبب فشل المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول عام 2022 كان رفض كييف منح اللغة الروسية صفة اللغة الرسمية الثانية في البلاد، وذلك نقلا عن صحيفة "دي ويلت" الألمانية.
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وتابعت الوكالة، أن روسيا طالبت أوكرانيا برفع العقوبات والقيود على حركة المواطنين الروس، وسحب الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية ضد روسيا.
ميدانيا، قال الجيش الأوكراني، السبت، إن روسيا أرسلت المزيد من القوات إلى قرية أوكريتين في شرق أوكرانيا لتعزيز هجومها هناك، لكن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر بشكل كبير على تلك القرية، وتتوقع أن تحول شحنات الأسلحة الأمريكية الدفة لصالحها.
وتتقدم القوات الروسية ببطء في ست قرى على الأقل على الجبهة الشرقية منذ الاستيلاء على معقل أفدييفكا في شباط.
واندلع قتال عنيف في أوكريتين اليوم، لكن نزار فولوشين، المتحدث باسم القيادة الشرقية، قال إن القوات الأوكرانية تبقي على الوضع "تحت السيطرة" في ثلثي القرية.
وأضاف أن القوات الأوكرانية تمكنت من قصف الجزء الذي تسيطر عليه القوات الروسية من القرية، وأن "العدو محاصر، ويجري اتخاذ إجراءات لطرد قواته".
وقال فولوشين إنه إلى الشمال من الجبهة الشرقية تحاول القوات الروسية الاستيلاء على بلدة تشاسيف يار الاستراتيجية بأي ثمن، لكنها لم تدخل المدينة.(عربي21)
المصدر: عربي21
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