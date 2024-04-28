مسيّرة روسية تدمّر فندقًا جنوب أوكرانيا.. من كان بداخله؟

كشف حاكم منطقة ميكولاييف في أوكرانيا عن ان هجوما روسيا بطائرة مسيرة ألحق أضرارا جسيمة بفندق في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا.



وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الفندق يستضيف مرتزقة يتحدثون الإنجليزية يقاتلون في أوكرانيا، وقال فيتالي كيم حاكم ميكولاييف عبر تطبيق تلغرام: "هاجم العدو المدينة بطائرة مسيرة من طراز شاهد-131/136". (سكاي نيوز عربية)

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