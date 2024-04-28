أوقع 20 قتيلاً.. انفجار غامض داخل قاعدة عسكرية يهزّ كمبوديا

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أسفر انفجار غامض في قاعدة عسكرية في كمبوديا عن مقتل 20 جنديا وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بمنازل مجاورة.وقال رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، في منشور على فيسبوك إنه "شعر بصدمة عميقة" عندما تلقى نبأ الانفجار الذي وقع في مقاطعة كامبونغ سبيو، وأمر بدفع تعويضات لأسر الضحايا.ولم يتضح بعد سبب الانفجار.ونقلت خدمة "كيريبوست" الإخبارية باللغة الإنجليزية على الإنترنت عن القروي فنغ كيمنيانغ قوله إن انفجارا كبيرا وقع في حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، أعقبته انفجارات أصغر لمدة ساعة أخرى تقريبا.وأشار إلى أنه في الفترة من عام 2013 إلى عام 2019 كان هناك أكثر من 500 حادث تنطوي على انفجارات غير مخطط لها في مواقع الذخائر. (سكاي نيوز عربية)