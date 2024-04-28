خطيرة جداً.. قائمة بأسلحة إسرائيلية مُحرمة دولياً تم استخدامها ضدّ غزة

منذ 7 تشرين الأول الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية في اليوم الـ200 للعدوان المتواصل على القطاع، بلغ عدد الشهداء 34183 فلسطينياً، فضلاً عن إصابة 77143 آخرين.

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ويستخدم الجيش الإسرائيلي مختلف الأسلحة لتدمير غزة وقتل سكانها، ومن بينها أسلحة محرمة دولياً سيتم ذكرها في القائمة التالية:

1- قنابل جدام الذكية:

- قنابل أميركية متطورة، تصنف ضمن القنابل الهجومية ذات التدمير العالي.

- يصل مداها إلى 28 كيلومتراً ويتم التحكم بها عبر الأقمار الإصطناعية.

2- القنابل الفراغية:

- يقارب الأثر التدميري الناتج عنها القنابل النووية ذات العيار المصغر، إذ تعتبر أشد الأسلحة تدميراً على السكان والبنية التحتية.

3- قنابل هالبر:

- يمكن تصنيفها ضمن القنابل الإنتقامية الحارقة الخارقة للحصون، وقد رصد استخدامها خلال قصف عدد كبير من المباني داخل غزة.

4- القنابل الغبية:

- هي قنابل غير موجهة يستخدمها الجيش الإسرائيلي بقصف غزة منذ 12 تشرين الأول الماضي وخاصة طراز "MK48" منها.

5- قنابل الفسفور الأبيض:

- تستخدمها إسرائيل في الأساس لإخفاء تحركات قواتها على الأرض نظراً لما تنتجهُ من كميات دخان كبيرة.

- يتسع أثرها الحارق على مساحات واسعة ويكثر استخدامها ليلاً داخل غزة.

6- القنابل العنقودية:

- هي إحدى أسلحة التدمير الشامل حيث تحتوي الواحدة منها على عشرات القنيبلات المصغرة، لذلك تتسبب في إيقاع العديد من الضحايا.

- تستخدمها إسرائيل منذ اليوم من الحرب على قطاع غزة.

(الخليج أونلاين)