لم تحقّق شيئًا.. "إسرائيل" مُحبطة من بقاء "حماس" في السلطة بعد الحرب

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ومع مغادرة جل وحدات الجيش، لا يزال الأسرى الإسرائيليون بحوزة المقاومة، ولم يبدأ جيش الاحتلال عدوانه على مدينة رفح بعد.وأضافت الصحيفة، أن "العدوان الإسرائيلي الذي شمل إلقاء 37 مليون طن من القنابل كشف عن الأضرار الهائلة التي لحقت بقطاع غزة، وحظيت فيه إسرائيل بدعم هائل وكامل من الإدارة الأمريكية ومعظم الحكومات الغربية، لم يترافق معه عدم استخدام هذه الأجواء، وتوظيفها لاحتلال رفح، وإسقاط حماس بالكامل في الجنوب أيضاً، مما يطرح المزيد من الأسئلة الاستفهامية عن سبب اللجوء لذلك، وفي هذه الحالة تتجه الأنظار إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الموصوف بأنه كثير الأشياء السيئة، ويتمتع بمجموعة من السمات الشخصية الفاحشة، لكن الغباء ليس واحدا منها".وأشارت إلى أن "حقيقة أن الجيش أنهى المناورة البرية في غزة، وأسقط طواعية كل أدوات الضغط، في وقت ما زالت فيه حماس بعيدة عن القضاء عليها، وما زال المختطفون في الأنفاق، معضلة يحاول الكثيرون تفسيرها وشرحها، والبعض الآخر يعتقد أن القصة في الواقع لم تنته بعد، وهؤلاء يفتقدون التفسير البسيط والمؤلم التالي الذي يشير إلى أن انتهاء الحرب في غزة يظهر بردود فعل ضعيفة، ببساطة لأن الاحتلال يفضّل حماس الضعيفة التي لا تزال تسيطر على غزة، على أي كيان آخر يحظى بالاعتراف والتعاون الدوليين، لأسباب شخصية وسياسية ليس من الصعب تصورها".وأوضحت أن "هذا الإخفاق الإسرائيلي في إسقاط حماس يتزامن مع الكشف عن دراسة خيار دولي للحل في غزة، يمكن بموجبه أن يعين مجلس الأمن الدولي هيئة عبور دولية تابعة لحلف شمال الأطلسي، ستدخل قطاع غزة لفترة محدودة مدتها خمس سنوات، سيتم خلالها بناء الأساس الحقيقي للدولة الفلسطينية، وستكون مسؤولة عن إعادة إعمار غزة، وبناء مؤسسات الدولة في القطاع، والتحضير للانتخابات بعد خمس سنوات، وإذا نجح هذا النموذج، فسيتم نقله أيضاً إلى الضفة الغربية".وأكدت أن "هذا الحل الأسهل في اليوم التالي، المتمثل بوضع قوات حلف شمال الأطلسي في قطاع غزة، يتعارض مع توجهات نتنياهو الذي اجتهد طوال سنوات وجوده في السلطة في إخفاء "الشأن الفلسطيني" عن الأجندة الدولية، لكنه يعتقد اليوم أن المضي قدما في عالم ما بعد حماس، سيجعل من الصعب عليه بعد الآن تجنب القضية الفلسطينية ومطالب الولايات المتحدة والعالم في هذا الصدد، مما سيؤدي مباشرة لحلّ حكومة بن غفير وسموتريش ونتنياهو، لأنها ستكون مطالبة بطرح تساؤلات حول الحديث عن أي بديل لحماس، وإجراء مناقشة حقيقية حول مستقبل الأراضي الفلسطينية".وأشارت إلى أن "هدف نتنياهو الحقيقي من الحرب هو السماح ببقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، بما في ذلك بقاؤه في السلطة، وما عليه الآن إلا أن يجد طريقة لاتهام الآخرين عبر رسله بأنهم يحققون هدفه الخاص، فقد منعت الولايات المتحدة استخدام أدوات الضغط الإسرائيلية، ومنعت هجوماً في رفح منذ ثلاثة أشهر، بل ومارست ضغوطا من أجل زيادة كبيرة في كمية شاحنات المساعدات لغزة، وتوقعت من إسرائيل أن تحدّ من القتال في غزة".