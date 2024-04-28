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عربي-دولي
بشكلٍ غير مسبوق.. جواسيس الصين يغزون أورويا
Lebanon 24
28-04-2024
|
04:35
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن موجة الاعتقالات في عدد من الدول الأوروبية لعدد من الجواسيس الصينيين، تُظهر أن القارة فقدت صبرها مع بكين وأنشطة التجسس التي ترعاها، حتى في دول تحاول إقامة علاقات جيدة معها.
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وبحسب تقرير الصحيفة، فإن السلطات في بريطانيا وألمانيا وهولندا، شنّت، في الأسبوع الجاري، حملات اعتقالات وتوقيفات صينيين كانوا يقومون بأنشطة التجسس السياسي والتجاري لصالح بكين.
واتهم ستة أشخاص في ثلاث قضايا منفصلة هذا الأسبوع في أوروبا، بالتجسس لصالح الصين: اثنان في بريطانيا وأربعة في ألمانيا. فيما أثارت قضيتا التجسس في بريطانيا وألمانيا التعجب في أوروبا كون لندن وبرلين يحاولان بناء علاقات جيدة مع بكين.
وفي بريطانيا، اتُهم رجلان بتقديم "مقالات أو مذكرات أو وثائق أو معلومات" إلى الصين بين عامي 2021 و2023. وعرّفت شرطة العاصمة لندن عنهما بأنهما كريستوفر بيري البالغ 32 عاما وكريستوفر كاش البالغ 29 عاما، وكانا يعملان باحثين في البرلمان البريطاني.
وبعد وقت قصير من إعلان مسؤولين بريطانيين وألمان اتهام ستة من مواطنيها بالتجسس، داهمت السلطات الهولندية والبولندية، الأربعاء، مكاتب مورد معدات أمنية صيني كجزء من حملة شنها الأوروبيون.
وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، قانونا جديدا لإصدار أمر بمداهمة شركة صينية. وفي أوائل نيسان، طردت السويد صحفيا صينيا، كان مقيما في البلاد لمدة عقدين، قائلة إن المراسل يشكل تهديدا للأمن القومي.
إلى ذلك، أثارت اتهامات هذا الأسبوع، بأن الصين تستخدم جواسيس لاختراق والتأثير على العملية الديمقراطية في ألمانيا وبريطانيا قلقا خاصا، إذ يعني ذلك أن بكين لم تعد تقتصر على التجسس التجاري بل انتقلت إلى التدخل السياسي السري، وهو أمر كان ينظر إليه سابقا على أنه تخصص روسي إلى حد كبير.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الرد الأوروبي على الصين يعكس تغيرا في موقف التكتل من قوة عظمى صاعدة لطالما اعتمدت على الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، للرد على ما تصفه بكين بأنه "ضجيج مناهض للصين" صادر عن واشنطن. (عربي21)
المصدر: عربي21
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