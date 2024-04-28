تطور جديد.. وفد من "حماس" يتجه للقاهرة وهذا المقترح قيد البحث

كشف مسؤولون إسرائيليون عن وجود مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس" تشمل إطلاق الأسرى مقابل "تهدئة طويلة الأمد" في قطاع غزة.وذكر موقع "أكسيوس" أن "المقترح الجديد لصفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حماس يتضمن الرغبة في مناقشة "استعادة الهدوء طويل الأمد" في قطاع غزة بعد الإفراج الأولي عن الأسرى.ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية إن المقترح الجديد تم وضعه من قبل فريق التفاوض الإسرائيلي مع وفد المخابرات المصرية.

فاد تلفزيون "آي 24" الإسرائيلي اليوم الأحد بأن إسرائيل تنتظر رداً من حركة حماس على آخر عرض بخصوص صفقة تبادل الأسرى، وذلك خلال 48 ساعة.



ونقل التلفزيون عن مسؤول لم يسمه قوله: "أبدينا استعداداً لتقديم تنازلات كبيرة بخصوص عودة النازحين لشمال غزة".



وأضاف أن "المرحلة المكثفة من الحرب في غزة شارفت على نهايتها وأنظارنا تتجه إلى الجبهة الشمالية"، في إشارة إلى لبنان والمواجهة مع حزب الله والفصائل المسلحة هناك.

هذا وأالى ذلك، قالت مصادر لـ"الشرق" ان وفد من حماس يتجه للقاهرة الاثنين لبحث مقترح مصري جديد للهدنة يحمل بعض التقدم في مجال عودة النازحين.