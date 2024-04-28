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عربي-دولي

بعد ساعات من تحذيره.. سلسلة من الزلازل تضرب عدّة دول في يوم واحد فهل صدق فعلا هوغربيتس؟

Lebanon 24
28-04-2024 | 07:07
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بعد ساعات من تحذير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من حدوث هزات قوية في العالم بسبب تحركات في الكواكب، ضربت سلسلة من الزلازل أمس السبت عدّة دول.
ووقعت الهزات على مدار اليوم في كل من تايوان واليابان وإندونيسيا، بدأت بـ10 هزات في تايوان خلال الساعات الأولى من الصباح، بلغ أقواها 6.1 درجة، بحسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في الجزيرة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة جزر بونين في اليابان، حيث كان على عمق 503.2 كيلومتر.

وضرب زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية أيضاً، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء "بي إم كي جي".

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وشعر به سكان العاصمة جاكرتا ومدينة باندونغ المجاورة، وتم إخلاء المباني.

وذكرت "بي إم كي جي" أنه لم يتم توجيه إنذار من حصول أمواج مد عالية "تسونامي"، فيما أشار المعهد الأميركي إلى أن الزلزال وقع على عمق 68.3 كيلومترا.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من احتمال حدوث هزة قوية خلال الـ48 ساعة المقبلة في جزيرة تايوان ومحيطها، حيث نشر صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها "SSGEOS"، تضمنت تحديث النشاط الزلزالي المتعلق بهندسة الكواكب والقمر، الذي يشير إلى وجود مجموعة مكثفة من الهزات القوية في منطقة تايوان بعد تقارب 3 اقترانات كوكبية في 21 نيسان.


وعلق العالم على الصورة في صفحته على منصة "إكس" قائلا: "حدث تجمع واضح للهزات القوية (M ≥ 5.6) مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء) في فترة التنبؤ".

مضيفا: "الذروة القمرية العالية أمس يمكن أن تؤدي إلى هزة قوية في 27/28 نيسان بتايوان. سيتم نشر فيديو جديد في وقت لاحق اليوم".
 
 
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