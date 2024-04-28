إعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

أفادت شبكة "سي إن إن" باعتقال المرشحة للرئاسة الأميركية، جيل ستاين، في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن في سانت لويس، أمس السبت.





وفي مقطع فيديو تم تسجيله قبل اعتقالها ونشر عبر "إكس"، قالت مرشحة حزب الخضر إنها تدعم الطلاب وحقوقهم الدستورية في حرية التعبير.

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وقالت ستاين: "سنقف هنا صفا واحدا مع الطلاب الذين يدافعون عن الديمقراطية ويدافعون عن حقوق الإنسان ويقفون من أجل إنهاء الإبادة الجماعية".





من جهته، قال ديفيد شواب، مدير الاتصالات لحملة جيل ستاين الرئاسية، إن المرشحة حاولت تهدئة الوضع بين المتظاهرين والشرطة بعد ظهر يوم السبت، لكن الشرطة "لم تكن متجاوبة" وبدأت الاعتقالات بعد فترة وجيزة.

وأضاف شواب: "كما قالت الدكتورة ستاين، من المخزي أن تتغاضى إدارات الجامعات عن استخدام القوة ضد طلابها الذين يطالبون ببساطة بالسلام وحقوق الإنسان ووضع حد للإبادة الجماعية التي يمقتها الشعب الأميركي".



كما تم القبض على مدير حملة شتاين ونائب مدير الحملة، وفق ما ذكرته "سي إن إن".