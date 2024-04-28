بالصور- دبي تشيّد أكبر مطار في العالم.. كم تبلغ كلفته؟

أعلن حاكم دبي محمد بن راشد، اليوم الاحد، تشييد مبنى مسافرين جديد في مطار آل مكتوم، بكلفة 128 مليار درهم (35 مليار دولار)، ليصبح الأكبر في العالم بطاقة استيعاب تصل إلى 260 مليون مسافر.

وفي منشور على منصة "اكس"، قال محمد بن راشد: "اعتمدنا اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم (35 مليار دولار) وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي".

واشار الى أن "مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر. وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي. وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات المقبلة".

وأضاف أن المطار "سيضم المطار 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية. وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران".

كما لفت محمد بن راشد إلى بناء "مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي".