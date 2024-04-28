Advertisement

عربي-دولي

مشاهد مرعبة توثق: إعصار عنيف اجتاح جنوب الصين.. وتساقط حبات برد ضخمة لم يسبق لها مثيل!

Lebanon 24
28-04-2024 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1192989-638499127366120264.jpg
Doc-P-1192989-638499127366120264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون، جراء إعصار عنيف ضرب قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين ظهر السبت، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وضرب الإعصار بلدة تشونغلوتان في منطقة باييون بالمدينة، في حوالي الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بينما سجلت محطة الأرصاد الجوية في قرية ليانغتيان، على بعد حوالي 2.8 كيلومتر من نقطة حدوث الإعصار، سرعة رياح قصوى بلغت 20.6 مترا في الثانية.

وبلغت شدة الإعصار المستوى الثالث، أي أقل بمستويين من أعلى مستوى شدة وهو 5، وأنه تحرك لمسافة تقريبية تبلغ كيلومترا واحدا، بحسب تحقيق أولي أجراه مكتب الأرصاد الجوية بالمقاطعة.

وتم إرسال رجال الإنقاذ من إدارة الطوارئ بالمدينة والطقس والحرائق ومحطات المياه والصحة بالإضافة إلى السكان المحليين إلى الموقع على الفور.

وقالت السلطات إن 141 مبنى لمصانع تضررت، فيما لم تنهار أي منازل سكنية.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد، أن حبات برد يبلغ قطرها أكثر من 5 سنتيمترات سقطت في منطقة مدينة قوانغتشو.
 
Advertisement


وقالت الوكالة في بيان: "تحت تأثير السحب الحملية، وقع إعصار قوي في منطقة قوانغتشو وسقطت حبات برد كبيرة يبلغ قطرها أكثر من 5 سنتيمترات". 
 
قتلى وجرحى جراء إعصار عنيف اجتاح جنوب الصين وتساقط حبات برد ضخمة لم يسبق لها مثيل (صور+ فيديو)


وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتساقط حبات البرد والأمطار الغزيرة، إضافة إلى مشاهد مرعبة من الإعصار الذي اجتاح المنطقة.
 
 
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:22 | 2024-04-28
08:00 | 2024-04-28
07:38 | 2024-04-28
07:07 | 2024-04-28
06:24 | 2024-04-28
05:30 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24