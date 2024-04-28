مشاهد مرعبة توثق: إعصار عنيف اجتاح جنوب الصين.. وتساقط حبات برد ضخمة لم يسبق لها مثيل!

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون، جراء إعصار عنيف ضرب قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين ظهر السبت، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.



وضرب الإعصار بلدة تشونغلوتان في منطقة باييون بالمدينة، في حوالي الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بينما سجلت محطة الأرصاد الجوية في قرية ليانغتيان، على بعد حوالي 2.8 كيلومتر من نقطة حدوث الإعصار، سرعة رياح قصوى بلغت 20.6 مترا في الثانية.



وبلغت شدة الإعصار المستوى الثالث، أي أقل بمستويين من أعلى مستوى شدة وهو 5، وأنه تحرك لمسافة تقريبية تبلغ كيلومترا واحدا، بحسب تحقيق أولي أجراه مكتب الأرصاد الجوية بالمقاطعة.



وتم إرسال رجال الإنقاذ من إدارة الطوارئ بالمدينة والطقس والحرائق ومحطات المياه والصحة بالإضافة إلى السكان المحليين إلى الموقع على الفور.



وقالت السلطات إن 141 مبنى لمصانع تضررت، فيما لم تنهار أي منازل سكنية.



في غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد، أن حبات برد يبلغ قطرها أكثر من 5 سنتيمترات سقطت في منطقة مدينة قوانغتشو.

⚠️ Guangzhou 27 april #hail #disaster pic.twitter.com/JC357SBfga — WORLD.STORM (@worldstormm) April 27, 2024 Advertisement



وقالت الوكالة في بيان: "تحت تأثير السحب الحملية، وقع إعصار قوي في منطقة قوانغتشو وسقطت حبات برد كبيرة يبلغ قطرها أكثر من 5 سنتيمترات". وقالت الوكالة في بيان: "تحت تأثير السحب الحملية، وقع إعصار قوي في منطقة قوانغتشو وسقطت حبات برد كبيرة يبلغ قطرها أكثر من 5 سنتيمترات".