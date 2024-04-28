زيارة مفاجئة.. لهذا السبب توجّه إيلون ماسك الى الصين

أبلغ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الملياردير الأميركي إيلون ماسك بأن الصين ستكون مفتوحة "دائماً" أمام الشركات الأجنبية.

وقال لي خلال لقائه مالك منصة "إكس" الذي يزور الصين للمرة الثانية في غضون عام إن "السوق الصينية الواسعة ستكون دائماً مفتوحة أمام الشركات ذات التمويل الأجنبي"، وتعهد بأن الصين "ستواصل العمل الجاد لتوسيع الوصول إلى الأسواق"

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وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصدرين مطلعين إن ماسك قد بدأ زيارة مفاجئة الي الصين، ثاني أكبر سوق لشركته.



وأضاف أحد المصدرين أن ماسك سيسعى لمقابلة مسؤولين صينيين كبار في بكين لمناقشة إطلاق برمجيات القيادة الذاتية في الصين والحصول على موافقة لنقل بيانات تم جمعها في البلاد للخارج لبرمجة خوارزميات تقنيات القيادة الذاتية.



وتأتي الزيارة بعد أكثر من أسبوع من إلغاء ماسك لخطة لزيارة الهند للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي وأرجع ذلك "إلى التزامات تسلا الكبيرة للغاية".