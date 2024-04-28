Advertisement

عربي-دولي

زيارة مفاجئة.. لهذا السبب توجّه إيلون ماسك الى الصين

Lebanon 24
28-04-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1192992-638499136109998504.png
Doc-P-1192992-638499136109998504.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبلغ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الملياردير الأميركي إيلون ماسك بأن الصين ستكون مفتوحة "دائماً" أمام الشركات الأجنبية.
 
وقال لي خلال لقائه مالك منصة "إكس" الذي يزور الصين للمرة الثانية في غضون عام إن "السوق الصينية الواسعة ستكون دائماً مفتوحة أمام الشركات ذات التمويل الأجنبي"، وتعهد بأن الصين "ستواصل العمل الجاد لتوسيع الوصول إلى الأسواق"
Advertisement
 
 
وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصدرين مطلعين إن ماسك قد بدأ زيارة مفاجئة الي الصين، ثاني أكبر سوق لشركته.

وأضاف أحد المصدرين أن ماسك سيسعى لمقابلة مسؤولين صينيين كبار في بكين لمناقشة إطلاق برمجيات القيادة الذاتية في الصين والحصول على موافقة لنقل بيانات تم جمعها في البلاد للخارج لبرمجة خوارزميات تقنيات القيادة الذاتية.

وتأتي الزيارة بعد أكثر من أسبوع من إلغاء ماسك لخطة لزيارة الهند للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي وأرجع ذلك "إلى التزامات تسلا الكبيرة للغاية".
 
 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:22 | 2024-04-28
07:51 | 2024-04-28
07:38 | 2024-04-28
07:07 | 2024-04-28
06:24 | 2024-04-28
05:30 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24