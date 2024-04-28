وزير ماليّته ينبّهه.. رسالة عاجلة لنتنياهو بشأن اجتياح رفح

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إعتبر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، اليوم الاحد، ان "الموافقة على المقترح المصري تعد استسلاما تاما وتفرض حكم الموت على المختطفين".وقال إن "مقترحات الوساطة الحالية سمحت باستمرار حماس ومضاعفة قوتها".وتوجّه سموتريتش الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: "أوعز لشعب إسرائيل بالتوجه إلى رفح فورا بكامل قوته"، مضيفا: "إذا ألغيت اجتياح رفح من أجل القضاء على حماس لن تكون لحكومتك صلاحية بالاستمرار".