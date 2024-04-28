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عربي-دولي

وزير ماليّته ينبّهه.. رسالة عاجلة لنتنياهو بشأن اجتياح رفح

Lebanon 24
28-04-2024 | 08:22
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إعتبر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، اليوم الاحد، ان "الموافقة على المقترح المصري تعد استسلاما تاما وتفرض حكم الموت على المختطفين".


وقال إن "مقترحات الوساطة الحالية سمحت باستمرار حماس ومضاعفة قوتها".
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وتوجّه سموتريتش الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: "أوعز لشعب إسرائيل بالتوجه إلى رفح فورا بكامل قوته"، مضيفا: "إذا ألغيت اجتياح رفح من أجل القضاء على حماس لن تكون لحكومتك صلاحية بالاستمرار".

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