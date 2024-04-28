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بن غفير يخرج من المستشفى بثلاثة أضلاع مكسورة.. وهذا ما قاله في أول تصريح له

Lebanon 24
28-04-2024 | 09:12
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خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، من المستشفى بعد يومين من دخوله له جراء حادث سير انقلبت فيه سيارته، وفق ما ذكرته "الحرة".

ويعاني بن غفير على الأقل من ثلاثة كسور في الضلوع والعديد من الكدمات جراء الحادث الذي تعرض له الجمعة، وفق ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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وتحدث بن غفير، عن "معجزة" حصلت له، في أول تصريحات علنية له في أعقاب خروجه من المستشفى، وقال في مقطع مصور برفقة زوجته أيالا بن جبير، إنه أنهى يومين من العلاج، مضيفاً: "أريد أن أقول شكرا جزيلا لخالق العالم على المعجزة العظيمة التي حصلنا عليها"، وقدم الشكر أيضا للفريق الطبي "ولعشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين صلوا من أجل شفائي".

وأعلن في الفيديو الذي نشره بحسابه على منصة "إكس" أنه سيواصل نشاطه رغم نصيحة الأطباء له بالراحة، لكنه سيحاول الموازنة بين احتياجاته الصحية و"احتياجات الشعب الإسرائيلي".
 

هذا وبحسب "الحرة"، فإن السيارة التي كان بن غفير يستقلها انقلبت في حادث سير، عندما كان في طريقه إلى مكان حادثة طعن في مدينة الرملة قرب تل أبيب.

ووقتها، أعلن مكتب بن غفير أن إصابة الوزير متوسطة وهو حاليا في حالة جيدة.
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