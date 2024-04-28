أوكرانيا: الوضع يتدهور والجيش الروسي يحقق "نجاحات تكتيكية"





وقال سيرسكي على "فيسبوك" إن روسيا "تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق".

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وأكد القائد العسكري الأوكراني إلى أن القتال في شرق أوكرانيا تفاقم مع تراجع القوات الأوكرانية إلى مواقع جديدة في ثلاث بلدات على الأقل على طول جبهة القتال.



وأضاف سيرسكي، في منشور على منصة تلغرام، أن القوات الأوكرانية اتخذت مواقع جديدة غربي بلدات بيرديتشي وسيمينيفكا ونوفوميخيليفكا. أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، أن الوضع على الجبهة "تدهور" مع تحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" في عدة مناطق.وقال سيرسكي على "فيسبوك" إن روسيا "تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق".وأكد القائد العسكري الأوكراني إلى أن القتال في شرق أوكرانيا تفاقم مع تراجع القوات الأوكرانية إلى مواقع جديدة في ثلاث بلدات على الأقل على طول جبهة القتال.وأضاف سيرسكي، في منشور على منصة تلغرام، أن القوات الأوكرانية اتخذت مواقع جديدة غربي بلدات بيرديتشي وسيمينيفكا ونوفوميخيليفكا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا، وإسقاط وتدمير 5 صواريخ أتاكمس أميركية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، إن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة نوفوباخموتوفكا في مقاطعة دونيتسك.



وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة قوات ’المركز‘، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة نوفوباخموتوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق لينينسكوي وكيراميك وسيمينوفكا" في دونيتسك.